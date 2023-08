Area golf scores for Aug. 25, 2023

NEMADJI

Elks

Standings: St. George/G. Gulbrandson, 65; Korich/Matheson/D. McLean, 63; McIvor/West, 62.5; Hickock/Craig, 62.5; J. Rink/R. Darker, 61.5; Braman/Braman, 60; B. Jardine/K.Nelson, 59.5; L. Raboin/Kurtz/Stack, 58.5; Kurkinene/T. Henning/P. Chialastri, 58; Nelson/Pendelton, 58; D. Larson/J. Broderson, 50.5; P. Raboin/J. larson/Kringle, 50; T. Scharte/T. Malpass, 50; Lisdahl/L. Larson, 48; Kangas/Hensen, 40; Tersini/N. Jaardine/Lewerenz, 33.

Low men scores: A. Nelson, 41; D. McIvor, 42; G. Korich, 44; T. Matheson, 45; E. Braman, 45.

Low women scores: L. Raboin, 51; G. West, 52; L. Larson, 53.

Birdie: Sandi Fogo on 14 west.

NORTHERN PINES

Tuesday Morning Ladies Green Dreamers League

Aug. 22

Low net of handicap: 1st flight - Karen Helenius, 38; 2nd flight - Debbie Landgreen, 38; 3rd flight - Joyce Lind, 41; 4th flight - Mickey Mullozzi, 44.

Low gross score: Karen Helenius, 44.

ADVERTISEMENT

Thursday's Men League

Aug. 17

Standings:

Scramble AA: Maki/Polkoski, 111; Mackey/Clark, 99.5; Matke/Hackman, 91; Hipsher/Reijo, 79.5; Dunphy/Dunphy, 74; Mott/Furtak, 72; Santikko/Forsythe, 61; Tyykila/Johnson/Jardine, 35.

Low scores: Mackey/Clark, 31; Maki/Polkoski, 33; Matke/Hackman, 33.

Scramble A: Peck/Kulig, 107; Roode/Roode, 100.5; Luoma/Shaffer, 95; Kinney/Tanula, 89.5; Berge/Boggess, 86; Helenius/Olson, 76.5; Shaffer/Shaffer, 63.5; Goetsch/Goetsch, 54.5; Johnson/Johnson, 49; Beard/Grandlund, 44.5.

Low scores: Shaffer/Shaffer, 37; Roode/Crosby, 37.

Scramble A: Lind/Graff/Graff, 117; Birch/Kavajecz, 93; Olson/Jardine, 85.5; Weyandt/Forsythe/Forsythe, 85; Klobuchar/Gregerson, 79; Oconnell/Robinson, 75.5; Clemmer/Wiese, 69; Moniot/Holmes, 63.5; Olson/Stegmann, 59; Granlund/Grabowksi, 20.5.

Low scores: Oconnell/Robinson, 36.

Events: Closest second shot on no. 4 - Garret Shaffer; long putt on no. 9 - Jerry Peck; long drive on no. 8 - Dick Berge.

On the green winners: Dave Olson, Jake Dunphy, Chris Oconnell, Tom Crosby, Mike Furtak.

Skins: Olson/Jardine, Matke/Hackman, Roode/Crosby.

NORWOOD

Wednesday Morning Ladies

Aug. 16

Event: Two clubs and a putter

Scores: A-Genna Saari-Hubbard, 39; B - Nancy Hoeft, 50; C - Sue Winner, 50; D - Connie Taylor, 57.

Birdies: Genna Saari-Hubbard on hole no. 1; Chris Gates on hole no. 6.

Chip-ins: Sue Winner on hole no. 2.

Low scores: Genna Saari-Hubbard, 39; Peggy Gall, 46; Chris Gates, 46; Cy Bustrak, 48; Ann Heinen, 48; Twila Friborg, 48.

PATTISON PARK

Thursday Night Couples League

Aug. 17

Standings: Sayles, 161.5; Erdman, 152.5; Moen, 151.5; Johnsen/Miller, 136.5; Hoyt/Fisher, 136; Modeen, 134.5; Barry, 134; Kebhart/Hammerbeck, 132; Lings, 131.5; Nikstad/Peters, 127; Corbin/Troyer, 117.5; Reijo, 117.5; Spindler, 114; Drolson, 103; Reijo/Kucharyski, 93; Moran, 74.5.

Men's low scores: Jim Reijo, 32; Bob Erdman, 35; Brad Moen, 37; Jordan Lings, 37; Matt Kebhart, 38; Matt Hoyt, 40.

Women's low scores: Karen Sayles, 44; Lauri Barry, 47; Kay Peters, 48; Deanna Moen, 49; Gail Erdman, 49; Robyn Lings, 49.