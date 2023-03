Tax deed publication

DOUGLAS COUNTY TAX DEED NOTICES TOWN, VILLAGE, CITY LOTS OF THE 2019 TAXES FROM THE 2020 "TAX SALE" (ISSUANCE OF TAX CERTIFICATE) TAKE NOTICE, THAT THE UNDERSIGNED, OWNER AND HOLDER OF THE FOLLOWING DESCRIBED DOUGLAS COUNTY, WISCONSIN, TAX SALE CERTIFICATES NAMELY: 2019 TAXES - TOWN OF AMNICON AM-002-00364-00 WOODHULL, DAVID S-1/2 SE SE 13-47-12, EX CTY RD D R/W & EX 870' X 175' DESC 887769 2157.44 2019 TAXES - TOWN OF BENNETT BE-004-00434-00 HAMMOND, GERALD L NE SW 30-46-11, SUBJ TO EASE FOR INGR & EGR #830503 1400.54 BE-004-00436-00 HAMMOND, GERALD L SW SW 30-46-11 1334.89 BE-004-00437-00 HAMMOND, GERALD L SE SW 30-46-11 966.05 BE-004-00439-00 HAMMOND, GERALD L NW SE 30-46-11; SUBJ TO EASE FOR INGR & EGR #830503 1017.63 BE-004-00883-00 SWEET REVOCABLE TRUST, LAURA A NW NW 33-46-12 1995.02 2019 TAXES - TOWN OF GORDON GO-012-00689-01 SUMMERS, CHARLES E N-1/2 S-1/2 NE NE 35-44-10 1582.87 2019 TAXES - TOWN OF HIGHLAND HI-016-00791-00 JOHNSON LIFE ESTATE, GREGG D; PETERSON LIFE ESTATE, SANDRA L; DUFFY, JYL L JOHNSON, CIARA S W-792' LYG S OF N-660' SW NW 13-46-10 572.60 HI-016-00791-02 JOHNSON LIFE ESTATE, GREGG D; PETERSON LIFE ESTATE, SANDRA L; JOHNSON, CIARA S SW NW, EX N-660 BY W-990 AND EX W-792' LY S OF N-660' 13-46-10 535.49 HI-016-00792-00 JOHNSON LIFE ESTATE, GREGG D; PETERSON LIFE ESTATE, SANDRA L; JOHNSON, CIARA S SE NW 13-46-10, EX E-15 AC DESC'D #772748 1924.23 HI-016-00847-02 OLSON, ERIC S OLSON, CATARINA E LOT 2 CSM #517 VOL 4 PGS 10-11, PT N-1/2 N-1/2 SE NW 18-46-10 532.61 HI-016-01091-01 BLAINE, TINA M E-1/2 W-1/2 NE NW 13-46-11 1276.98 2019 TAXES - TOWN OF LAKESIDE LA-018-00133-00 JACKSON, RICHARD O NE NW, EX HWY R/W 17-48-11 1329.06 2019 TAXES - TOWN OF MAPLE MA-020-00057-00 DALBEC, ANTOINE H DALBEC TONIA S W-1/2 E-1/2 OF SE NE, EX R/W 1-47-11 556.27 MA-020-00059-00 DALBEC, SHAYNE T & ELISABETH A; LARSON, ANNETTE M E-1/2 E-1/2 SE NE 1-47-11 ALSO 30' EASE ACR W-1/2 E-1/2 SE NE, EX HWY R/W & RR R/W 1083.68 MA-020-00074-00 DALBEC, TONIA; COWAN, PATRICK T; DALBEC, TERENCE NE SE 1-47-11 1389.91 MA-020-00331-00 DALBEC, TONIA S; KLEINHEINZ, JOSEPH L NE SE 30-48-10 1303.07 MA-020-00332-01 DALBEC, TONIA S; KLEINHEINZ, JOSEPH L N-1/2 NW SE 30-48-10, 20'W EASE ALONG N BDY AS DESC #624802 1301.69 2019 TAXES - TOWN OF OAKLAND OA-022-00581-00 BERGEN, BRENDA L SE SW 18-47-13 531.02 OA-022-00972-02 ROULSTON, RALPH M ROULSTON, NANCY C W-1/2 N-1/2 S-1/2 NW SW 36-47-13 656.71 2019 TAXES - TOWN OF PARKLAND PA-024-00670-00 HOYT, SCOTT; HOYT, DAVID T: MANNER, MICHELLE NE SW 34-48-13 227.08 PA-024-01485-01 GARRAMONE, JOSEPH F N-107' OF LOT 51, SUPERIOR ALLOUEZ BAY DIV 9-48-13 201.96 2019 TAXES - TOWN OF SUMMIT SU-028-00578-00 OLSON, DOUGLAS L; HUFNAGLE, JOANNE L N-10 RDS OF NW NW 12-46-14 1270.33 SU-028-00790-02 TOMZAK, TIMOTHY S TOMZAK, TAMMY K E-1/2 W-1/2 SE SE 35-46-14 0.76 2019 TAXES - TOWN OF SUPERIOR TS-030-00074-00 RINGSRED, ERIC J RINGSRED, DEBORAH K SW SW 4-47-14 3374.52 TS-030-00106-00 RINGSRED, ERIC J NW SE 5-47-14 1408.58 TS-030-00182-00 RINGSRED, ERIC J RINGSRED, DEBORAH K NW NW 9-47-14 1242.89 TS-030-00795-00 SHAKED, SHIMON; MILLER, ROSE PT SE NE, LYG E OF HWY 35, EX S-260' 32-47-14; EX PCL TO HWY (.33A) 179.44 TS-030-01586-00 SHELHON, WAYNE L N1/2 N-1/2 SW NE 25-48-14 DESC 398 RP 282 EX PCL TO HWY (.05A) DESC 510 RP 412 3219.81 2019 TAXES - TOWN OF WASCOTT WA-032-01967-00 CURTIS, TIMOTHY E CURTIS, AIMEE J W-100' OF GOV'T LOT 6, 27-43-13 (100' WF) 2135.47 WA-032-02251-00 PICARD, MATTHEW J LOT 19, HAUGEN THORN S/D 7-43-10 (89.36' FRONTAGE) 1546.84 2019 TAXES - VILLAGE OF LAKE NEBAGAMON LN-146-00016-01 ANDERSON, MARTIN J W-1/2 W-1/2 N-1/2 NW SE 30-47-10 650.81 LN-146-01019-00 OSBERG, CHERYL LOTS 17-21 INCL, BLK 13, WEYERHAEUSER & RUTLEDGE ADD 35-47-11 4226.03 2019 TAXES - VILLAGE OF OLIVER OL-165-00404-00 COOK, H A LOT 9, BLK 6 CARNEGIE CENTRAL DIVISION 12-48-15 162.12 OL-165-02123-00 KICKEL, FRANK LOTS 15 & 16, BLK 50 RIVERSIDE ADDITION TO ST LOUIS 13-48-15 167.05 2019 TAXES - VILLAGE OF POPLAR PO-171-00088-00 MONTGOMERY, LYLE A PT LOT 13, SUBD NW-1/4 6-47-11; DESC #877676 3821.59 2019 TAXES - VILLAGE OF SOLON SPRINGS SS-181-00292-00 KARBY, BARBARA A; DANIELS, DAVID LOTS 1 & 2, BLK 5, WATERBURY'S 2ND ADD TO WHITE BIRCH 25-45-12 1726.28 2019 TAXES - VILLAGE OF SUPERIOR 2019 TAXES - CITY OF SUPERIOR 01-801-00971-00 REED, DONALD J TOWNSITE OF SUPERIOR W 3RD ST LOT 213 347.03 01-801-02383-00 WEILAND, TIMOTHY D TOWNSITE OF SUPERIOR W 8TH ST LOTS 240, 242, 244 & 246 2392.97 01-801-02877-00 REED, DONALD J TOWNSITE OF SUPERIOR W 10TH ST LOT 315 1646.64 02-802-04897-00 ISLAND INVESTMENTS INC ROYS ADD TO SUPERIOR CITY NW'LY 5 FT OF LOT 3 & SE'LY 1/2 OF LOT 4 BL 21 #726031 507.83 04-804-00958-00 BLACK RIVER MILLS INC LOTS SEVENTEEN (17), EIGHTEEN (18), NINETEEN (19) AND TWENTY (20), EXCEPT THE EASTERLY 133.87 FEET OF LOTS EIGHTEEN (18), NINETEEN (19) AND TWENTY (20) AND EXCEPTING ALL OF THE RAILROAD RIGHT-OF-WAY ACROSS ALL OF SAID LOTS, BLOCK TWO (2), WEST SUPERIOR, EIGHTH (8TH) DIVISION, CITY OF SUPERIOR #708501 2102.62 05-805-00063-00 POWERS, PATRICK J WEST SUPERIOR 13TH DIV LOTS 4, 5 & 6, BLOCK 245 SEE 5-2510 1675.92 05-805-00227-00 OLIVER, KEVIN L WEST SUPERIOR 13TH DIV LOT 11 & FR LOT 12 BL 256 672.89 05-805-01012-00 NEEDHAM, NATHAN R WEST SUPERIOR 14TH DIV LOTS 13 & 14 BL 321 3967.83 05-805-01168-00 JOHNSEN, JAMIE P JOHNSEN, HEATHER N WEST SUPERIOR, 14TH DIV LOTS 5 & 6, BL 334 4996.19 05-805-02561-00 TAYLOR, KATHLEEN V CATLIN'S DIVISION OF WEST SUPERIOR LOT 23 BLK 6 2301.88 05-805-02816-00 DALTON, JAMES R HAMMONDS 2ND ADD TO WEST SUPERIOR W 30.2 FT LOTS 19 & 20 BL 111 350-103 601.49 05-805-02846-00 STENZINGER, TED V HAMMONDS 2ND ADDITION TO WEST SUPERIOR LOT 9 BL 113 349.90 05-805-03003-01 GORMAN, CHRISTINE T KNIGHTS DIVN TO WEST SUPERIOR W 28.89' OF LTS 1-2-3 BLK 2 & WEST SUPERIOR 13TH DIVN W 28.89', EXC N1', OF LT 12 BLK 255 2176.40 05-805-03765-00 DROBOT, PHILLIP ROY'S ADDN TO SUPERIOR CITY W 95.67 FT OF LOTS 7, 8 & 9 BLOCK 119 & PINE AVE VAC 622 RP 782 959.68 06-806-00275-00 BOWMAN, HEIDI INGRID ROSWITHA WEST SUPERIOR, 1ST DIV LOT 24, BL 121 48.36 07-807-00167-00 WALKOWIAK, JEFFREY A WALKOWIAK, CARISSA C ANEY, CARISSA C WEST SUPERIOR 6TH DIV LOT 20, BL 571-699 504.98 07-807-00658-00 BUYERS MATCH LLC WEST SUPERIOR 7TH DIV LOT 16 BL 189 2237.51 07-807-00666-00 BUYERS MATCH LLC WEST SUPERIOR 7TH DIV LOTS 22 & 23 BL 189 4445.84 07-807-01886-00 ENG, DAVID LAKEVIEW ADD TO SUP S 22.5 FT LOT 7, ALL LOT 8 BL 12 300-532 3937.10 07-807-02373-00 BUYERS MATCH LLC ONTARIO LAND CO'S ADD TO WEST SUPERIOR, LOTS 20 & 21, BL 7 1532.18 07-807-02502-00 WOODHULL, DOUGLAS A WOODHULL, MELISSA A WEMYSS ADDITION TO WEST SUPERIOR LOTS 1 & 2, BL 1 529.19 07-807-02694-00 PAXTON, ROBIN GAY WEMYSS ADD TO WEST SUPERIOR N 1/2 LOT 30, ALL LOT 31 BL 12. 3632.82 08-808-02167-00 TOMCZAK, BRUCE E BUTLER PK IN CITY OF SUPERIOR LOTS 20, 21,22,23 & 24, BL 22 480-867 284.26 08-808-08789-00 SCANLON, JENNIFER SOUTH SUPERIOR WEBSTER DIVN LOTS 1 & 2 BLK 15 1722.95 08-808-08878-00 AUNET, FLORENCE V SO SUPERIOR WEBSTER DIV LOT 22, BL 18 2377.94 09-809-00071-00 CROEKER, ANTHONY WEST SUPERIOR 12TH DIVISION S 17.6' OF LOT 12 & N 15.4' OF LOT 13, BL 223 2517.40 09-809-00103-00 FRACASSI, DAVID R PETERSON, NICOLE C WEST SUPERIOR 12TH DIVISION LOT 21, BL 224 #788499 4191.14 09-809-00697-00 HARKABUS, AUGUSTA A WEST SUPERIOR 17TH DIVISION LOT 18 BLK 384 40.65 09-809-00736-00 ERICKSON, KAREN J WEST SUPERIOR 17TH DIVISION LOTS 9 & 10 BLK 386 3916.83 09-809-04538-00 MINER, GLORIA J KENWOOD PARK ADD TO W SUPERIOR LOTS 10 & 11, BL 22 #736360 3128.89 10-810-00259-00 GUTIERREZ, TAMARA L TOWNSITE OF SUPERIOR E 2ND ST LOTS 202, 204 & 206 1028.65 10-810-00993-00 BUYERS MATCH LLC TOWNSITE OF SUPERIOR E 6TH ST, SW1/2 OF LOT 604-ALL LOTS 606 & 608 S/D BLK 19 LOTS ON CLARK AVE, 621 RP 199 1503.80