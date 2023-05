Renewal Alcohol Beverage License Applica

Renewal Alcohol Beverage License Application 2023-2024 Andrea Babcock Forest Point Resort 13702 Crystal Beach Rd. Gordon, WI 54838 “Class B” Liquor/Class “B” Beer JL Knutson Properties Halfway Bar & Grill 11933 E Cty Rd Y Gordon, WI 54838 “Class B” Liquor/Class “B” Beer Brown Bottle Club. LLC Steven Burkinshaw -Steven Austin, Grace Burkinshaw Agent St Croix Tavern 8394 E Flowage Ln Gordon, WI 54838 “Class B” Liquor/Class “B” Beer Gerald F Glonek St. Croix River Lanes 14378 S US Hwy 53 Gordon, WI 54838 “Class B” Liquor/Class “B” Beer NO8Life, LLC Jonathan D Stevens Owner The Tree Stand Tavern 6806 E Cty. Rd M Gordon, WI 54838 “Class B” Liquor/Class“B” Beer Andrea Babcock Sunny Point Resort 13943 S Resort Rd Gordon, WI 54838 “Class B” Liquor/Class “B” Beer Jay Link/Link Int’l Investments, LLC Gordon Pines Golf Club 6809 E Fire Hill Rd Gordon, WI 54838 “Class B” Liquor/Class “B” Beer The Stone Tavern Lynette Lee Thruman Langren Finn & Molly LLC 13196 S Hwy 53 Gordon, WI 54838 “Class B” Liquor/Class “B” Beer Jodene & Courtney Rose Buckhorn Bar & Grill 9696 E Cty Rd Y Gordon, WI 54838 “Class B” Liquor/Class “B” Beer Thomas P & Melanie D Ruud Clearwater Resort, LLC 13933 S Resort Rd Gordon, WI 54838 “Class B” Beer Judy L Weber/ICO Liquormart, Inc ICO Hwy 53 and Cty Rd Y Gordon, WI 54838 “Class A” Liquor/Class “A” Beer Mark Yule M&M’s Y-GO-By 13889 S Cty Rd Y Gordon, WI 54838 “Class B” Liquor/Class “B” Beer Alan Duchnowski The Bridge 14167 S Oak Road Gordon, WI 54838 “Class B” Liquor/Class “B” Beer (May 26, 2023) WNAXLP 226445

