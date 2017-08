Spartans blank Mesabi East

The Spartans, who scored five goals in each half, got two goals and two assists from Blake Hanson; two goals apiece from Jarrett Kallinen and Maverick Peterson; a goal and two assists from Brandon Conklin; a goal each from Ty Russ, Sebastian Lane and Tiegan Roden; two assists from Alex Hanson; and one assist from Nate DeRoche.

SHS keeper Cal Berti had one save in the win.

The Spartans host Washburn/Bayfield/South Shore at 5 p.m. Thursday and Proctor at 6:30 p.m. on Sept. 7.

Mesabi East Area................... 0 0 — 0

Superior.................................... 5 5 — 10

First half — 1. Jarrett Kallinen (Brandon Conklin), 4th; 2. Kallinen (Blake Hanson), 12th; 3. Ty Russ, 14th; 4. Sebastian Lane (Nate DeRoche), 23rd; 5. Blake Hanson (Alex Hanson), 43rd.

Second half — 6. Conklin (A. Hanson), 49th; 7. Maverick Peterson, 62nd; 8. Tiegan Roden (Conklin), 65th; 9. Peterson (B. Hanson), 75th; 10. B. Hanson, 82nd.

Saves — Cal Berti, SHS, 1.

Superior High School Boys Soccer

Head Coach: Otto Berti

Varsity Roster

1 Cal Berti................................ GK 11

3 Blake Hanson......................... M 12

4 Jarrett Kallinen....................... F 12

6 Ty Russ................................... D 12

7 Nate DeRoche..................... M/D 12

8 Brandon Conklin................... M 12

9 Sebastian Lane.................... M/D 11

10 Maverick Peterson............ M/F 11

11 Noah Benson..................... D/M 10

12 Alex Hanson......................... D 10

13 Minjune Jang........................ D 12

14 Craig Burkhart..................... M 11

18 Steven Pearson................... D 11

19 Eddy O’Brien........................ F 12

20 Isaac Moder......................... D 10

21 Tiegan Roden...................... M 10

Junior Varsity Roster

2 Evan Wearing......................... M 10

15 Gavyn Finckler..................... F 9

16 Noah Gunderson................. D 9

17 Sam Peterson...................... M 10

24 Nate Olson.......................... GK 10

25 Andrew Lisak....................... D 10

27 Chayce Strauch................... D 10

29 Anthony Darden................. GK 12

30 Zachary Leno..................... D/M 9

31 Eric Higgins......................... M 9

32 Kaden Olson........................ M 9

33 Carter Bement..................... M 9

JV Coach: Jake Swanson

Student Manager: Robbie Preston